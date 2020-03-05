Когда взносы на травматизм обособленное подразделение платит самостоятельно?

Обычно взносы за обособленное подразделение платит головная организация. Но если у допофиса открыт расчетный счет, то и страховые взносы на травматизм такое подразделение может платить самостоятельно. Для этого зарегистрируйте его в отделении ФСС по местонахождению. В течение трех рабочих дней фонд пришлет уведомление. В нем будут реквизиты для перечисления взносов в бюджет.

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