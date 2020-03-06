Нет, ваш клиент ошибается. Бизнесмен не вправе учитывать личные расходы, когда считает налог при упрощенной системе налогообложения.

Предприниматель вправе учитывать траты, если выбрал упрощенку с объектом «доходы минус расходы». Но только те, что перечислены в пункте 1 статьи 346.16 НК. К примеру, расходы на зарплату, арендные платежи, восстановление основных средств и т. д. При этом расходы должны быть связаны с предпринимательской деятельностью, а не с личными нуждами бизнесмена.

Что меняется в работе бухгалтера

Бизнесмены по своему усмотрению распоряжаются деньгами на расчетном счете. Но это не значит, что они смогут учитывать для налогов любые траты из списка в статье 346.16 НК. Например, предприниматель не может учесть расходы на свою командировку (письмо Минфина от 26.02.2018 № 03-11-11/11722). Также инспекторы проверят, действительно ли расходы экономически обоснованны. Для этого потребуют первичку, которая подтвердит, что покупка нужна для бизнеса (письмо Минфина от 06.05.2015 № 03-11-06/2/26028). Личные расходы контролеры исключат из расчета налоговой базы при упрощенке. Если бизнесмен из-за учета таких затрат занизит сумму налога, ее пересчитают и потребуют доплатить недоимку, пени и штраф (ст. 122 НК).

Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>