Как оспорить решение ФСС о доначислении взносов на травматизм?

Если вы не согласны с доначислениями, то вправе их обжаловать. Срок — три месяца с даты решения. Есть два варианта: подать жалобу в вышестоящее отделение ФСС и обратиться в суд. Причем сделать это можно одновременно (ст. 26.21 Закона № 125-ФЗ).

Что меняется в работе бухгалтера

С апреля 2020 года решения фонда сначала необходимо будет обжаловать в вышестоящем отделении (Федеральный закон от 27.12.2019 № 486-ФЗ). Но речь только о спорах по назначению страхового обеспечения. Это актуально для физлиц. Для компаний ничего не поменяется.

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