В трудовом договоре с вахтовиком укажите на вахтовый метод работы, размер надбавки за него и порядок ее выплаты.

Вахтовый метод работы. В договоре с вахтовиком напишите: «Работник принимается для выполнения работ вахтовым методом». Кроме того, конкретизируйте место работы. Таким местом при вахтовом методе считаются объекты или участки, на которых работник непосредственно трудится. При этом перемещение работников в связи с изменением места дислокации объектов или участков работы — это не перевод на другую работу и не требует согласия работников (п. 1.1 Основных положений, утв. постановлением Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС, Минздрава СССР от 31.12.1987 № 794/33-82). Прописать условие в договоре можно так: «Место работы Работника находится на участке № 5 ООО “Лайм” в Тюменской области. В случае изменения места дислокации объектов место работы подлежит изменению на основании приказа Работодателя, с которым работника знакомят под роспись».

Что меняется в работе бухгалтера

Надбавка за вахтовый метод работы. Работникам за каждый день пребывания в местах производства работ в период вахты, а также за фактические дни в пути от места нахождения работодателя (пункта сбора) до места выполнения работы и обратно взамен суточных надо платить надбавку (ч. 1 ст. 302 ТК).

Размер и порядок выплаты надбавки работодатели, которые не относятся к бюджетной сфере, устанавливают в коллективном договоре, ЛНА, трудовом договоре (ч. 2 ст. 302 ТК). ТК перечисляет эти три документа через запятую, поэтому есть риск, что отсутствие информации о надбавке в одном из них сочтут нарушением. Чтобы минимизировать риск, предусмотрите размер и порядок выплаты надбавки, в том числе в трудовом договоре. Способов несколько: сделать в договоре отсылку к ЛНА либо непосредственно прописать порядок выплаты и размер надбавки в твердой сумме или в процентах к окладу.

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