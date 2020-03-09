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99 марта 2020

Беременная сотрудница постоянно отпрашивается к врачу. Какие документы у нее потребовать и убедиться, что она говорит правду, а не прогуливает?

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отвечает:

Работница не должна ничего представлять, кроме справки о беременности.

ТК дополнительно защищает беременных. Их нельзя уволить по инициативе работодателя, кроме случаев ликвидации компании (ст. 261 ТК). Поэтому нет смысла выяснять, прогуливала работница или была у врача. Компания может лишь запросить у сотрудницы справку о беременности. Это докажет, что работнице положены дополнительные гарантии.

Что меняется в работе бухгалтера

Документы о том, что беременной необходимо на обследования, потребуются, чтобы верно начислить ей оплату. Если работница заявит о диспансеризации, подтвердит ее время и дату, то нужно сохранить средний заработок (ст. 254 ТК). Иначе нет оснований для оплаты времени, когда беременной не было на работе.

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