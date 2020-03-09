Компания отражает в отчете СЗВ-ТД не все кадровые изменения. К примеру, включать в отчет сведения об отпуске по уходу за ребенком не надо. Ведь в отчете отражают только прием на работу, перевод, увольнение, запрет занимать должность, присвоение квалификации и переименование работодателя. То есть отпуск по уходу за ребенком в отчете не указывают.

Компания сдает отчет только на тех сотрудников, по которым были кадровые мероприятия в текущем периоде. К примеру, в январе уволили менеджера. Значит, эти сведения включайте в СЗВ-ТД за январь.

Что меняется в работе бухгалтера

Кроме того, когда компания отражает сведения о работнике в отчете СЗВ-ТД впервые, также включите информацию о последнем кадровом мероприятии по состоянию на 1 января 2020 года (п. 2.5 ст. 11 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ). То есть последним кадровым мероприятием по состоянию на 1 января 2020 года по данному работнику нужно считать перевод от 15 марта 2015 года.

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