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179 марта 2020

Сотрудника приняли на работу 19 января 2015 года на должность слесаря в производственный отдел. 15 марта 2015 года его перевели на должность старшего слесаря. Затем он пошел в отпуск по уходу за ребенком на полтора года. Вышел на работу 17 сентября 2018 года. А 23 января 2020 года уволился по собственному желанию. Какие сведения о стаже сотрудника включить в отчет СЗВ-ТД?

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отвечает:

Компания отражает в отчете СЗВ-ТД не все кадровые изменения. К примеру, включать в отчет сведения об отпуске по уходу за ребенком не надо. Ведь в отчете отражают только прием на работу, перевод, увольнение, запрет занимать должность, присвоение квалификации и переименование работодателя. То есть отпуск по уходу за ребенком в отчете не указывают.

Компания сдает отчет только на тех сотрудников, по которым были кадровые мероприятия в текущем периоде. К примеру, в январе уволили менеджера. Значит, эти сведения включайте в СЗВ-ТД за январь.

Что меняется в работе бухгалтера

Кроме того, когда компания отражает сведения о работнике в отчете СЗВ-ТД впервые, также включите информацию о последнем кадровом мероприятии по состоянию на 1 января 2020 года (п. 2.5 ст. 11 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ). То есть последним кадровым мероприятием по состоянию на 1 января 2020 года по данному работнику нужно считать перевод от 15 марта 2015 года.

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