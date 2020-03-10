Нет, не нужно. В 6-НДФЛ отражают налог, который исчислила и удержала компания (абз. 2 п. 2 ст. 230 НК). Пособие по беременности и родам входит в перечень доходов, которые полностью освобождены от НДФЛ (п. 1 ст. 217 НК, письмо Минфина от 16.09.2014 № 03-04-09/46390). Такие доходы в 6-НДФЛ включать не требуется (п. 7 письма ФНС от 01.11.2017 № ГД-4-11/22216, вопрос 4 из письма ФНС от 01.08.2016 № БС-4-11/13984).

Что меняется в работе бухгалтера

По той же причине в 6-НДФЛ не включают, к примеру, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет, оплату выходных дней по уходу за ребенком-инвалидом (п. 1, 8 ст. 217 НК, письма ФНС от 11.12.2018 № БС-3-11/9358, от 11.04.2019 № БС-4-11/6839).

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