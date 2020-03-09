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109 марта 2020

Сотрудника не пустили в отпуск, сразу после чего он сообщил, что заболел. Есть подозрения, что больничный лист поддельный. Как проверить подлинность бланка, чтобы не было проблем с возмещением пособия?

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отвечает:

Проверить листок нетрудоспособности можно по базе ФСС на сайте fss.ru в разделе «Информация для работодателей (формы, отчеты, бланки)». Но удобнее использовать специальные сервисы. Например, программу «БухСофт» buhsoft.ru. В модуле «Зарплата» выберите «Расчетчик больничного» и введите номер бланка. ФСС в прошлом году обновил список недействительных больничных. База поддельных больничных регулярно обновляется в соответствии с данными ФСС. Если больничный поддельный, то его номер будет в списке липовых бланков и программа вам об этом сообщит.

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