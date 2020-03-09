Проверить листок нетрудоспособности можно по базе ФСС на сайте fss.ru в разделе «Информация для работодателей (формы, отчеты, бланки)». Но удобнее использовать специальные сервисы. Например, программу «БухСофт» buhsoft.ru. В модуле «Зарплата» выберите «Расчетчик больничного» и введите номер бланка. ФСС в прошлом году обновил список недействительных больничных. База поддельных больничных регулярно обновляется в соответствии с данными ФСС. Если больничный поддельный, то его номер будет в списке липовых бланков и программа вам об этом сообщит.

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>