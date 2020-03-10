Не рекомендуем. Обычно компании переводят сотрудника в новый статус самозанятого, чтобы сэкономить на взносах и НДФЛ. За обычного работника организация платит страховые взносы в ИФНС по тарифу 30 процентов, удерживает НДФЛ по ставке 13 процентов, а самозанятый платит только 6 процентов с дохода, который получил от компании. Инспекторы могут переквалифицировать выплаты, потребовать доплату НДФЛ, взносы и штраф – 20 процентов от недоимки (ст. 122, 123 НК).

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