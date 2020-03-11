Да, конечно.

Компании вправе совмещать упрощенку и вмененку [п. 1 ст. 346.11 НК]. Тот факт, что организация не ведет деятельности на упрощенке, не освобождает ее от сдачи отчетности. Не позднее 1 апреля надо представить в инспекцию нулевую декларацию [подп. 1 п. 1 ст. 346.23 НК]. Если этого не сделать, компанию оштрафуют на 1 тыс. руб. [п. 1 ст. 119 НК].

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