Нет, не нужно. Алименты не влияют на размер дохода и на НДФЛ, который вы отражаете в расчете.

В 6-НДФЛ показывают налог, который компания исчислила и удержала у работника (абз. 2 п. 2 ст. 230 НК). А кроме того, доход, который начислили работнику, дату его получения, дату удержания НДФЛ, срок перечисления (п. 3.1, 4.1 Порядка заполнения 6-НДФЛ, утв. приказом ФНС от 14.10.2015 № ММВ-7-11/450).

Что меняется в работе бухгалтера

Алименты — это не налог. Поэтому покажите в 6-НДФЛ зарплату работника в сумме, с которой удержали налог. В качестве дохода мамы алименты также не отражайте. Ведь они не облагаются налогом (п. 5 ст. 217 НК, п. 7 письма ФНС от 01.11.2017 № ГД-4-11/22216).

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