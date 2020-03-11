Роскомнадзор разместил на сайте rkn.gov.ru в разделе «Персональные данные» рекомендации по составлению политики. Используйте их как основу. Формулировки составляйте с учетом специфики компании. Укажите, с какой целью собираете и обрабатываете личные сведения работников. Разместите политику обработки персональных данных в открытом доступе на сайте организации. Если сайта нет, то распечатайте документ и вывесите так, чтобы все сотрудники увидели.

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