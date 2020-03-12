Нет, вам не надо удерживать налог. Организации не исчисляют НДФЛ с единовременной материальной помощи, которую выдают работнику в связи с рождением ребенка, если выполняется два условия. Первое — деньги выдали в течение первого года после рождения ребенка. Второе — матпомощь укладывается в лимит 50 000 руб. (абз. 7 п. 8 ст. 217 НК). Соответственно, в расчет необлагаемую сумму включать тоже не нужно (п. 7 письма ФНС от 01.11.2017 № ГД-4-11/22216).

Что меняется в работе бухгалтера

Тот факт, что вы разделили выплату на две части, не влияет на НДФЛ (письмо Минфина от 27.08.2012 № 03-04-05/6-1006). Но важно, чтобы директор издал один приказ на выплату единовременной помощи. Установите в нем, что выплачивать матпомощь будете двумя частями. По мнению чиновников, матпомощь, которую платят в связи с одним и тем же событием, но на основании разных распоряжений, нельзя считать единовременной (письма Минфина от 31.10.2013 № 03-04-06/46587, от 22.08.2013 № 03-04-06/34374).

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