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913 марта 2020

Компания в рамках рекламной акции в декабре выдала физлицу денежный приз в размере 3800 руб. Никаких других доходов компания в 2019 году этому физлицу больше не выплачивала. Мы не стали показывать этот доход в годовом 6-НДФЛ. Верно ли мы поступили?

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отвечает:

Да, вы поступили правильно. В 6-НДФЛ компания отражает доходы и налог, который исчислила и удержала с них (п. 2 ст. 230 НК). С денежных призов, которые организация вручила физлицу в рамках рекламной акции и которые укладываются в сумму 4000 руб. в год, НДФЛ не платят (п. 28 ст. 217 НК). ФНС подтверждает, что налоговый агент вправе не отражать в 6-НДФЛ доходы, которые выплатил в пределах необлагаемого лимита (вопрос 1 из письма ФНС от 21.07.2017 № БС-4-11/14329).

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Аналогично в расчет можно не включать единовременную материальную помощь, которую компания выплатила сотруднику в течение первого года после рождения ребенка. Это при условии, что матпомощь составила максимум 50 000 руб. (вопрос 2 из письма ФНС от 21.07.2017 № БС-4-11/14329).

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