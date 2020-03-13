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1913 марта 2020

Теперь большинство строительных организаций обязаны представлять экземпляр бухгалтерской отчетности за 2019 год в специальный государственный информационный ресурс. С этим связаны новые штрафы в проекте КоАП, которые доходят до 1,5 миллиона. Неужели такой проект чиновники утвердят?

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отвечает:

Вполне возможно. В проекте изменений в КоАП действительно предусмотрен штраф от одного миллиона до полутора миллионов рублей за непредставление отчетности, аудит которой обязателен. Но такое наказание проверяющие смогут применять, только если компания так и не сдаст бухгалтерскую отчетность в течение следующего года. И разумеется, если проект все же примут (ст. 29.29 проекта КоАП). Если аудиторская проверка по закону для организации не обязательна, то за такое нарушение планируют ввести штрафные санкции в размере от 200 000 до 300 000 рублей.

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