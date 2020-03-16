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16316 марта 2020

Контрагент представил акт об оказании услуг и не отразил в нем свои ИНН и КПП. Налоговики посчитают такой документ действительным?

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отвечает:

Документ составили верно, записывать ИНН и КПП исполнителя в акт необязательно.

Расходы и вычеты в налоговом учете необходимо подтвердить первичкой. Такими документами налоговики считают договор и акт об услугах. Чтобы акт подтвердил траты компании, в нем необходимо проверить все обязательные реквизиты. Их прописали в пункте 2 части 2 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402 ФЗ. В перечне не назвали ИНН и КПП. Значит, контрагентам необязательно прописывать такие сведения в документах.

Что меняется в работе бухгалтера

Если в акте есть все реквизиты, которые требуются для первички, он подтвердит операцию. При этом должно быть ясно, какие именно услуги оказал контрагент.

Контролеры отказываются учесть расходы, если в акте не прописали подробно содержание операции. Тогда суды поддерживают налоговиков (постановление ФАС Северо-Западного округа от 27.02.2014 № Ф07-10325/2013).

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