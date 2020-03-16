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55 новых правил в учете и налогах с января
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Суточные в пределах норм в расчет не включайте. Они не облагаются НДФЛ (письмо ФНС от 11.04.2019 № БС-4-11/6839). Для командировок по России предельная норма составляет 700 руб. за каждый день.
Сверхнормативные суточные в размере 800 руб. включите в строку 020 раздела 1 расчета 6-НДФЛ за I квартал. Ведь при расчете НДФЛ их признают облагаемым доходом на последнее число месяца, в котором утвердили авансовый отчет. В вашем случае это 31 января (подп. 6 п. 1 ст. 223 НК).
Что меняется в работе бухгалтера
Теперь о налоге. Вы должны были удержать его 5 февраля, когда выдавали зарплату за январь. А перечислить — не позднее следующего после удержания рабочего дня, то есть 6 февраля (п. 4 и 6 ст. 226 НК). Эту сумму включите в строки 040 и 070 раздела 1 справки 6-НДФЛ (п. 3 ст. 226 НК).
Как отразить сверхнормативные суточные в разделе 2, смотрите в таблице ниже.
|
Строка
|
Значение
|
Строка
|
Значение
|
Строка 100
|
31.01.2020
|
Строка 130
|
800
|
Строка 110
|
05.02.2020
|
Строка 140
|
104
|
Строка 120
|
06.02.2020
|
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