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13316 марта 2020

Компания 14 января выплатила работнику суточные в размере 3600 руб. за четыре дня командировки в Ульяновск, то есть по 900 руб. за день. Суточные, которые превысили норматив, составили 800 руб. (3600 ₽ – 700 ₽ × 4 дн.). Авансовый отчет работника утвердили 21 января. Окончательную зарплату компания выплачивает 5-го числа каждого месяца. Как отразить в 6-НДФЛ за I квартал суточные и НДФЛ, который компания исчислила и удержала?

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отвечает:

Суточные в пределах норм в расчет не включайте. Они не облагаются НДФЛ (письмо ФНС от 11.04.2019 № БС-4-11/6839). Для командировок по России предельная норма составляет 700 руб. за каждый день.

Сверхнормативные суточные в размере 800 руб. включите в строку 020 раздела 1 расчета 6-НДФЛ за I квартал. Ведь при расчете НДФЛ их признают облагаемым доходом на последнее число месяца, в котором утвердили авансовый отчет. В вашем случае это 31 января (подп. 6 п. 1 ст. 223 НК).

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Теперь о налоге. Вы должны были удержать его 5 февраля, когда выдавали зарплату за январь. А перечислить — не позднее следующего после удержания рабочего дня, то есть 6 февраля (п. 4 и 6 ст. 226 НК). Эту сумму включите в строки 040 и 070 раздела 1 справки 6-НДФЛ (п. 3 ст. 226 НК).

Как отразить сверхнормативные суточные в разделе 2, смотрите в таблице ниже.

Строка

Значение

Строка

Значение

Строка 100

31.01.2020

Строка 130

800

Строка 110

05.02.2020

Строка 140

104

Строка 120

06.02.2020

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