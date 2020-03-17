Да, можно выдать дивиденды.

Компания распределяет в пользу учредителей чистую прибыль, то есть ту, что остается после уплаты налогов. По аналогии с правилами для акционерных обществ ООО рассчитывает чистую прибыль по данным бухучета (п. 1 ст. 6 ГК, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ). При этом в отчете о финансовых результатах может получиться прибыль, а в налоговой декларации – убыток. Ведь в НК и ПБУ разные правила. Но для расчета дивидендов важны лишь бухгалтерские сведения.

Что меняется в работе бухгалтера

Компания не сможет выплатить дивиденды, только когда это запрещает закон. Например, если стоимость чистых активов станет меньше уставного капитала после того, как распределят прибыль (п. 1 ст. 29 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ, п. 1 ст. 43 Закона от № 208-ФЗ). Запрета на выплату дивидендов в случае налогового убытка в законе не прописали.

У вас в бухучете по результатам года нераспределенная прибыль 300 тыс. руб. Вы вправе выплачивать дивиденды учредителю с этой суммы, даже если в налоговом учете отразили убыток.

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