Нет, не вправе. При расчете авансовых платежей по упрощенке не учитывают убытки прошлых лет. Это касается авансов за I квартал, полугодие и 9 месяцев. Но вы сможете признать убыток, когда будете считать налог за 2020 год. Конечно, при условии, что доходы в налоговом учете превысят расходы (п. 7 ст. 346.18 НК, письмо Минфина от 26.05.2014 № 03-11-11/24968).

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