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1918 марта 2020

Компания на упрощенке с объектом «доходы минус расходы» в 2019 году получила убыток — 300 000 руб. По нашим подсчетам, по итогам I квартала 2020 года налоговая база составит 350 000 руб. Вправе ли мы учесть прошлогодний убыток при расчете аванса по налогу за I квартал?

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отвечает:

Нет, не вправе. При расчете авансовых платежей по упрощенке не учитывают убытки прошлых лет. Это касается авансов за I квартал, полугодие и 9 месяцев. Но вы сможете признать убыток, когда будете считать налог за 2020 год. Конечно, при условии, что доходы в налоговом учете превысят расходы (п. 7 ст. 346.18 НК, письмо Минфина от 26.05.2014 № 03-11-11/24968).

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