Выдать работнику трудовую книжку в день подачи заявления об увольнении можно, только если стороны расторгнут договор в этот же день.

Работодатель обязан выдать сотруднику трудовую книжку в последний рабочий день, то есть в день увольнения (ч. 4 ст. 84.1 ТК). Единственное исключение, когда работодатель выдает работнику трудовую до даты увольнения, если это нужно в целях обязательного соцстрахования. При этом сотрудник должен вернуть трудовую работодателю не позднее трех рабочих дней с даты, когда ему отдаст этот документ орган соцстрахования (ч. 1, 4 ст. 62 ТК). Таким образом, отдать трудовую работнику до дня увольнения нельзя.

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Тот факт, что трудовой договор еще не подписан сторонами, не имеет правового значения. Договор, который не оформлен письменно, считается заключенным, если сотрудник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или уполномоченного им представителя (п. 12 постановления Пленума ВС от 17.03.2004 № 2).

Учитывайте возможность недобросовестного поведения работника. Сотрудник в период испытания должен уведомить об увольнении за три дня. Если в тот же день выдать работнику трудовую, получится, что запись о расторжении договора будет сделана за три дня до фактической даты увольнения, а трудовая книжка уже будет у сотрудника. В этой ситуации он может больше не выйти на работу, но потребовать оплату за неотработанное время. Также работник может пожаловаться в ГИТ на нарушение компанией ТК.

Если работник говорит, что ему нужна трудовая до увольнения, чтобы пройти собеседование у будущего работодателя, выдайте сотруднику заверенную копию. Факт ее выдачи зафиксируйте в специальном журнале. Это нужно на случай, если работник пожалуется в ГИТ, что работодатель не выдал ему копию документа, связанного с работой, и тем самым нарушил ч. 1 ст. 62 ТК.

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