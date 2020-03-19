Нет, не вправе. Компания на упрощенке вправе уменьшить налоговую базу по единому налогу на убыток прошлых лет при одновременном соблюдении двух условий (абз. 1 п. 7 ст. 346.18 НК). Во-первых, организация применяет упрощенку с объектом «доходы минус расходы». Во-вторых, она получила убыток в предыдущих годах, в течение которых также применяла упрощенку с объектом «доходы минус расходы». Так как вы сменили объект «доходы минус расходы» на «доходы», перенести убыток прошлых лет нельзя.

Что меняется в работе бухгалтера

Допустим, в будущем компания вновь сменит объект на «доходы минус расходы». Тогда у нее появится возможность учесть убыток 2019 года. Главное успеть уменьшить налоговую базу в течение 10 лет, следующих за годом, в котором компания получила убыток (письмо Минфина от 14.07.2014 № 03-11-06/2/34135). В вашей ситуации последний год, за который можно уменьшить налоговую базу на сумму убытка, — 2029 й.

Схожая ситуация может быть у компаний на упрощенке с объектом «доходы минус расходы», которые получили убытки, а затем перешли на общую систему. Если компании вновь вернутся на упрощенку с объектом «доходы минус расходы», то они также смогут уменьшить налоговую базу на убытки. Ограничение по срокам такое же: 10 лет, следующих за годом, в котором компания получила этот убыток на упрощенке (письмо Минфина от 28.01.2011 № 03-11-11/18).

Более подробная информация по этому вопросу доступна нашим подписчикам. Оформить подписку >>>