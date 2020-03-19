Если режим работы сотрудника не отличается от общих правил, действующих у работодателя, сотрудник обязан подчиняться графику, даже если отказывается от ознакомления с ним. Когда режим работы индивидуальный, изменить его можно по соглашению сторон или в порядке, предусмотренном ст. 74 ТК.

Режим работы — обязательное условие трудового договора. Однако его можно не прописывать, если сотрудник будет трудиться по общему для всех распорядку (ст. 57 ТК). В зависимости от того, установлен режим работы индивидуально в договоре или же сотрудник работает по общему распорядку, закрепленному в ПВТР, возможны два варианта.

Первый вариант. Если режим работы сотрудника не отличается от общих правил, действующих в компании, работник должен подчиняться ПВТР. В данном случае важно, что конкретно прописано в правилах и ознакомлен ли с ними сотрудник под роспись.

ТК предусматривает возможность установить режим работы с выходными днями по скользящему графику (ч. 1 ст. 100 ТК). При этом в ПВТР нужно прописать время начала и окончания работы и перерывов, чередование рабочих и нерабочих дней. Если эта информация есть в ПВТР и работник с ними ознакомлен, значит, он осведомлен о режиме работы в компании. В этом случае график рабочих и выходных дней, составленный на основе ПВТР, обязателен для сотрудника.

В случае, когда работник отказывается знакомиться с графиком рабочих и выходных дней, составьте об этом акт. Если сотрудник не выйдет на работу и не представит доказательства, что отсутствовал по уважительной причине, можете уволить его за прогул (подп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК). При этом соблюдайте процедуру наложения дисциплинарного взыскания, установленную ст. 193 ТК. В частности, затребуйте у работника объяснительную, а если по истечении двух рабочих дней он так ее и не представит, составьте акт. Правомерность расторжения трудового договора по подп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК в такой ситуации подтверждает и судебная практика (апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 11.04.2019 № 33–7260/2019).

Таким образом, если все элементы режима работы указаны в ПВТР, работодатель своевременно составил график работы и зафиксировал отказ сотрудника с ним ознакомиться, отсутствие последнего на работе без уважительных причин — прогул. Следовательно, сотрудника-нарушителя можно уволить.

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Второй вариант. Работнику установили режим работы, который отличается от общих правил, действующих в компании.

В этом случае все элементы режима работы нужно прописать в трудовом договоре. Если не сделаете этого, а ГИТ проведет проверку, компанию оштрафуют.

Например, суд согласился с инспектором ГИТ в том, что формулировка в трудовом договоре «режим рабочего времени определяется согласно графику, согласованному с непосредственным руководителем» незаконна. Когда сотрудник трудится по индивидуальному распорядку, сведения о режиме работы, перечисленные в ст. 100 ТК, нужно указать именно в трудовом договоре (решение Мосгорсуда от 14.06.2017 по делу № 7–6789/2017).

Поскольку работник отказывается знакомиться с новым графиком работы, вероятно, он отличается от тех, которые действовали раньше, при приеме сотрудника на работу. В этом случае изменить режим труда можно либо с согласия работника, либо через процедуру изменения организационных или технологических условий труда, предусмотренную ст. 74 ТК. Одностороннее изменение условий договора без соблюдения требований ст. 74 ТК незаконно (решение Талдомского районного суда Московской области от 20.03.2017 по делу № 2–201/2017, апелляционное определение Тамбовского областного суда от 25.09.2017 № 33–3801/2017).

Таким образом, если у сотрудника индивидуальный график работы и в трудовом договоре не указано чередование рабочих смен и выходных дней, определить выходные и рабочие дни можно по соглашению сторон. Другой вариант — воспользуйтесь процедурой изменения условий трудового договора с двухмесячным уведомлением работника (ст. 74 ТК). Однако в этом случае придется обосновать, по каким причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда, не удается сохранить существовавший прежде график работы.

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