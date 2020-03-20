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820 марта 2020

Компания в 2017 и 2018 годах применяла общую систему. В 2017 году получили убыток — 500 000 руб., в 2018 году — 250 000 руб. С 1 января 2019 года компания перешла на упрощенку с объектом «доходы минус расходы». По итогам 2019 года налоговая база равна 800 000 руб. Вправе ли компания при расчете налога по упрощенке учесть убыток в размере 750 000 руб. (500 000 + 250 000)?

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отвечает:

Нет, не вправе. Убытки за годы, в которых компания применяла общую систему, нельзя применять при расчете налога по упрощенке. На упрощенке убытки прошлых лет учитывают, если одновременно выполнено два условия. Первое — компания применяет упрощенку с объектом «доходы минус расходы». Второе — убытки возникли в предыдущих годах, когда компания также применяла упрощенку с объектом «доходы минус расходы». Основание — абзацы 1, 7 пунк-та 7 статьи 346.18 Налогового кодекса.

Что меняется в работе бухгалтера

Если компания опять начнет применять общую систему, она сможет перенести убытки прошлых лет, которые накопила до перехода на упрощенку. Ведь запрета на перенос убытка прошлых лет в такой ситуации нет (письмо Минфина от 25.10.2010 № 03-03-06/1/657). Ограничения по срокам переноса убытка на общей системе с 2017 года тоже отменили (ст. 283 НК).

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