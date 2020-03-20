Новые справки подтвердят расходы.

В день увольнения страхователь обязан выдать сотруднику справку о заработке, на который начислены взносы. Бывший работник также вправе обратиться за справкой. Тогда работодатель обязан выдать документ не позднее трех рабочих дней с момента, когда бывший сотрудник написал заявление [п. 3 ч. 2 ст. 4.1 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ].

Что меняется в работе бухгалтера

Если бывший работодатель не ликвидировался, попросите сотрудников обратиться за новыми справками. Документы подтвердят расчет пособий несмотря на более раннюю дату.

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>