Бухгалтерская программа для малого бизнеса.
Получить бесплатный доступ
1020 марта 2020

Готовим документы для возмещения расходов на пособия из ФСС. Обнаружили, что потеряли две справки о доходах. По ним уже начислили и выплатили пособия. Если мы попросим сотрудников обратиться за новыми справками, не возникнут ли вопросы у фонда о том, что дата в справке позже дня выплаты пособия?

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Новые справки подтвердят расходы.

В день увольнения страхователь обязан выдать сотруднику справку о заработке, на который начислены взносы. Бывший работник также вправе обратиться за справкой. Тогда работодатель обязан выдать документ не позднее трех рабочих дней с момента, когда бывший сотрудник написал заявление [п. 3 ч. 2 ст. 4.1 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ].

Что меняется в работе бухгалтера

Если бывший работодатель не ликвидировался, попросите сотрудников обратиться за новыми справками. Документы подтвердят расчет пособий несмотря на более раннюю дату.

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>

Опубликован:


Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.