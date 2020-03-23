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2523 марта 2020

Сотрудница принесла больничный лист, рассчитываем страховой стаж. В трудовой книжке есть запись об учебе в интернатуре. Нужно ли считать эти годы?

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отвечает:

Учитывайте учебу в интернатуре.

Если сотрудник работал более восьми лет, ему положена выплата из 100 процентов заработка. При стаже от пяти до восьми лет — 80 процентов. Если стаж меньше — 60 процентов (п. 1 ст. 7 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-З).

Что меняется в работе бухгалтера

Во время учебы в интернатуре между интерном и медицинской организацией действуют трудовые отношения. Интерну оформляют трудовую книжку, он получает зарплату и подчиняется трудовому распорядку (п. 8, 9, 16 Положения, утв. приказом Минздрава СССР от 20.01.1982 № 44). Поэтому время учебы в интернатуре нужно учитывать в страховом стаже сотрудника.

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