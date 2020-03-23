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5523 марта 2020

В какой срок компания должна заплатить НДС за квартал?

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отвечает:

По общему правилу НДС, который исчислили по итогам квартала, платите ежемесячно тремя равными долями. Каждую треть налога перечислите в бюджет не позднее 25-го числа всех трех месяцев, следующих за истекшим кварталом. Например, по итогам I квартала 2020 года сроки такие: 27 апреля, 25 мая и 25 июня (п. 7 ст. 6.1, п. 1 ст. 174 НК). Но вы вправе заплатить НДС досрочно: к примеру, перечислив всю сумму одним платежом 27 апреля (абз. 2 п. 1 ст. 45 НК).

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