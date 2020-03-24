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1724 марта 2020

Провели реорганизацию. Всех сотрудников уволили по собственному желанию и с 1 января приняли на работу в новую компанию. Еще до реорганизации выплатили работнице декретные. Сейчас она принесла продолжение больничного по беременности и родам. Кто должен выплатить пособие: мы или прежний работодатель?

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отвечает:

Страхователь выплачивает декретные единовременно, когда сотрудница приносит больничный и пишет заявление. Но новый работодатель должен был предоставить сотруднице отпуск по беременности и родам на оставшиеся от декрета дни.

Что меняется в работе бухгалтера

В случае осложненных родов женщина имеет право получить больничный на 16 календарных дней [п. 48 Порядка, утв. приказом Минздравсоцразвития от 29.06.2011 № 624н]. Хотя этот листок — продолжение больничного, оплатить бюллетень должен новый работодатель. Ведь на момент, когда сотрудница получила листок, она уже работала в вашей компании.

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