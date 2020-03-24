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1624 марта 2020

Компания на упрощенке с объектом «доходы минус расходы». Арендуем землю под зданием, в котором работаем. Вправе ли мы списать в расходы арендную плату за земельный участок?

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отвечает:

Да, вы вправе учитывать в расходах арендные платежи за земельный участок.

Компания на упрощенке вправе списать расходы на аренду имущества (подп. 4 п. 1 ст. 346.16 НК). В НК не прописали исключений для аренды земли.

Что меняется в работе бухгалтера

Так как у вас упрощенка с объектом «доходы минут расходы», вы вправе учитывать траты на землю. Списывайте расходы на более позднюю из двух дат: окончание очередного периода аренды либо день фактической оплаты за этот период (п. 2 ст. 346.17 НК, письмо Минфина от 26.08.2016 № 03-11-06/2/49861). Налоговики не снимут траты.

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