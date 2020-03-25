Вы можете не исправлять нумерацию счетов-фактур, она не помешает вычетам.

Всем счетам-фактурам надо присваивать номера в хронологическом порядке (постановление Правительства от 26.12.2011 № 1137). А Минфин разъяснял, что нумерация документов должна быть единой для аванса, отгрузки и корректировок (письмо от 16.10.2012 № 03-07-11/427).

Что меняется в работе бухгалтера

Номера документов с буквенными обозначениями не влияют на право покупателя заявить вычет НДС. Компания вправе нумеровать документы как считает нужным. Ведь это не мешает налоговикам идентифицировать продавца и покупателя по сделке, наименование товаров и их стоимость, а также ставку и сумму НДС (п. 2 ст. 169 НК). Значит, налоговики не вправе отказать в вычетах из-за нетипичных номеров счетов-фактур. Это разъяснили чиновники (письма Минфина от 12.01.2017 № 03-07-09/411, от 22.05.2012 № 03-07-09/59).

У вашего покупателя не должно быть проблем на камералке НДС, если реквизиты счета-фактуры он прописал так же, как вы. Иначе проверочная программа налоговиков покажет расхождение. Тогда контрагенту пришлют требование пояснить разницу в реквизитах.

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