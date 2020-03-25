Да, можно предоставить стандартные вычеты за месяц позже.

Налоговый агент предоставляет стандартные вычеты сотруднику за каждый месяц налогового периода (подп. 4 п. 1 ст. 218 НК). Если в каком-то из них доход меньше, чем сумма вычетов, их засчитают в следующем месяце.

Что меняется в работе бухгалтера

Когда вычеты больше годовых выплат сотруднику, использовать их не получится. Стандартные вычеты предоставляют в пределах налогового периода, и остатки нельзя перенести на следующий год (письмо Минфина от 06.05.2013 № 03-04-06/15669).

Если сотруднику предоставляют разные виды вычетов, то он вправе самостоятельно определить, в какой последовательности использовать их. Так считают налоговики (письмо ФНС от 28.06.2017 № БС-4-11/12466@). Например, он может в заявлении написать, что сначала надо предоставить вычеты на детей, а потом – имущественный вычет.

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