Вы не вправе заявить вычет.

Компания может заявить к вычету НДС, который уплатила при ввозе товара в Россию. Право на вычет возникает после уплаты налога (п. 2 ст. 171 НК). Не имеет значения, когда компания поставила товары на учет.

Что меняется в работе бухгалтера

Вы заплатили налог, но уже в этом году, когда применяете упрощенку. На спецрежиме не платят НДС, поэтому нельзя заявить вычет (ст. 166, 171 НК). Даже если вы сдадите уточненку, инспекторы не вернут налог, а судьи их поддержат (постановление Арбитражного суда Московского округа от 30.01.2019 № Ф05-23617/2018).

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