Отменить решение вряд ли получится даже через суд.

В решении о назначении в отношении компании проверки инспекторы должны указать следующие сведения:

наименование налогоплательщика;

предмет и период проверки;

Ф. И. О. и должности ревизоров;

перечень налогов, которые нужно проверить.

Что меняется в работе бухгалтера

Компания вправе требовать, чтобы инспекторы отменили решение о проверке, если документ противоречит закону и нарушает права организации (ч. 4 ст. 200, ст. 198 АПК). Налоговики вправе проводить выездную проверку сразу по всем налогам (п. 3 ст. 89 НК). Если инспекторы не написали, что конкретно проверят, это можно считать технической ошибкой. В НК не сказано, что в решении можно исправить ошибки, но судьи считают, что налоговики могут внести изменения в документ. И если в нем нет перечня налогов, это не нарушает права компании (постановление Арбитражного суда Московского округа от 18.01.2019 № Ф05-22585/2018).

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