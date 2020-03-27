Вы обязаны предоставить отпуск, если сотрудница накопила дней отдыха на два месяца.

Перед отпуском по беременности и родам или сразу после него женщина вправе использовать ежегодный оплачиваемый отпуск. Предоставить его работодатель должен независимо от стажа работы в компании (ст. 260 ТК). Но это не означает, что сотрудница может использовать дни отдыха за годы, которые еще не отработала.

Что меняется в работе бухгалтера

Предоставить отпуск «независимо от стажа» означает, что сотрудница вправе воспользоваться оплачиваемым отдыхом за первый год, даже если работает в компании меньше шести месяцев (ч. 2 ст. 122 ТК, письмо Роструда от 18.03.2008 № 659 6 0). Предоставлять отпуск авансом за следующий рабочий год вы не обязаны. Таким образом, сотрудница вправе взять дни отдыха за текущий год, а также использовать все дни, которые у нее накопились за предыдущие периоды. Если она уже использовала все дни отдыха, вы можете не давать отпуск.

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>