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3727 марта 2020

Сотрудница через два месяца собирается в отпуск по беременности и родам. На все время до декрета она хочет взять оплачиваемый отпуск. Мы обязаны предоставлять отдых на два месяца?

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отвечает:

Вы обязаны предоставить отпуск, если сотрудница накопила дней отдыха на два месяца.

Перед отпуском по беременности и родам или сразу после него женщина вправе использовать ежегодный оплачиваемый отпуск. Предоставить его работодатель должен независимо от стажа работы в компании (ст. 260 ТК). Но это не означает, что сотрудница может использовать дни отдыха за годы, которые еще не отработала.

Что меняется в работе бухгалтера

Предоставить отпуск «независимо от стажа» означает, что сотрудница вправе воспользоваться оплачиваемым отдыхом за первый год, даже если работает в компании меньше шести месяцев (ч. 2 ст. 122 ТК, письмо Роструда от 18.03.2008 № 659 6 0). Предоставлять отпуск авансом за следующий рабочий год вы не обязаны. Таким образом, сотрудница вправе взять дни отдыха за текущий год, а также использовать все дни, которые у нее накопились за предыдущие периоды. Если она уже использовала все дни отдыха, вы можете не давать отпуск.

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