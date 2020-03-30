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930 марта 2020

Компания заключила договор на поставку пиломатериалов. Контрагент оплатит поставку своим товаром - оборудованием. Это условие прописали в договоре. Контрагент поставил часть оборудования в качестве предоплаты. Надо ли исчислять НДС с аванса?

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отвечает:

Да, конечно.

НК требует, чтобы при получении предоплаты продавец исчислял НДС [подп. 2 п. 1 ст. 167 НК]. Исключений для аванса в безденежной форме нет, НДС с неденежного аванса также необходимо исчислить [п. 15 постановление Пленума ВАС от 30.05.2014 № 33].

В течение пяти календарных дней после того, как компания получила оборудование, необходимо выставить счет-фактуру на аванс [п. 3 ст. 168 НК]. В строке 5 обычно записывают реквизиты платежки. Но, так как продавец получил аванс в натуральной форме, в этой строке надо поставить прочерк [подп. «з» п. 1 приложения 1 к постановлению Правительства от 26.12.2011 № 1137].

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