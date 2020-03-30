Из правил заполнения книги покупок убрали запрет на регистрацию счетов-фактур при безденежном расчете [постановление Правительства от 19.08.2017 № 981]. Если продавец выставил счет-фактуру, то покупатель вправе принять НДС по нему к вычету, даже если нет платежного поручения на аванс. Если налоговики откажут в вычете, защититься можно будет в суде [п. 23 постановления № 33].

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>