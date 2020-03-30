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1630 марта 2020

Чтобы принять с аванса к вычету НДС, у покупателя должен быть платежный документ, который подтвердит перечисление предоплаты. Об этом сказано в пункте 9 статьи 172 НК. Так как покупатель выдал аванс оборудованием, такого документа нет. Получается, что у компании нет права на вычет?

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отвечает:

Из правил заполнения книги покупок убрали запрет на регистрацию счетов-фактур при безденежном расчете [постановление Правительства от 19.08.2017 № 981]. Если продавец выставил счет-фактуру, то покупатель вправе принять НДС по нему к вычету, даже если нет платежного поручения на аванс. Если налоговики откажут в вычете, защититься можно будет в суде [п. 23 постановления № 33].

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