Бухгалтерская программа для малого бизнеса.
Получить бесплатный доступ
2331 марта 2020

Сотрудница собирается в декрет, а затем в отпуск по уходу за ребенком. Как правильно прописать срок трудового договора с работником, которого возьмем на ее место?

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Запишите, что контракт действует до выхода работницы из отпуска.

Срочный трудовой договор можно заключить на период не более пяти лет (п. 2 ст. 58 ТК). Но только если кодекс разрешает подписать срочный контракт. Компания вправе оформить договор на время, пока нет работника, за которым надо сохранить рабочее место (ст. 59 ТК). Это как раз тот случай, когда работодатель заменяет новичком сотрудницу на период ее отпусков по беременности и родам и по уходу за ребенком.

Что меняется в работе бухгалтера

В ТК нет требований, как именно прописать срок действия в контракте. Компания вправе выбрать, как определить день, когда закончит действовать договор. Это может быть конкретная дата либо событие — выход на работу сотрудницы (ч. 2 ст. 14, ч. 3 ст. 79 ТК).

Возникает риск, если записать срок договора датой. Работница вправе прервать отпуск когда угодно. Но при этом не получится уволить временного сотрудника раньше даты, до которой компания обязана предоставить работу.

В договоре запишите, что принимаете новичка «до выхода временно отсутствующего сотрудника из отпуска». Как только мама решит вернуться к работе, можно расторгнуть договор с временным сотрудником. Предупреждать его об этом за три дня кодекс не обязывает (ст. 79 ТК).

Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>

Опубликован:


Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.