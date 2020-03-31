Запишите, что контракт действует до выхода работницы из отпуска.

Срочный трудовой договор можно заключить на период не более пяти лет (п. 2 ст. 58 ТК). Но только если кодекс разрешает подписать срочный контракт. Компания вправе оформить договор на время, пока нет работника, за которым надо сохранить рабочее место (ст. 59 ТК). Это как раз тот случай, когда работодатель заменяет новичком сотрудницу на период ее отпусков по беременности и родам и по уходу за ребенком.

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В ТК нет требований, как именно прописать срок действия в контракте. Компания вправе выбрать, как определить день, когда закончит действовать договор. Это может быть конкретная дата либо событие — выход на работу сотрудницы (ч. 2 ст. 14, ч. 3 ст. 79 ТК).

Возникает риск, если записать срок договора датой. Работница вправе прервать отпуск когда угодно. Но при этом не получится уволить временного сотрудника раньше даты, до которой компания обязана предоставить работу.

В договоре запишите, что принимаете новичка «до выхода временно отсутствующего сотрудника из отпуска». Как только мама решит вернуться к работе, можно расторгнуть договор с временным сотрудником. Предупреждать его об этом за три дня кодекс не обязывает (ст. 79 ТК).

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