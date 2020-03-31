Безопаснее заключить новый срочный договор. По этому вопросу есть две позиции. Первая – по общему правилу, срок трудового договора с генеральным директором нельзя продлить дополнительным соглашением (письма Роструда от 08.12.2008 № 2742-6-1, от 15.08.2006 № 122-6-1). Это возможно лишь для отдельных категорий работников: беременных женщин, спортсменов, педагогических работников (ст. 261, 332, 348.4 ТК).

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Вторая позиция – если срок полномочий подходит к концу, стороны вправе продлить договор, заключив дополнительное соглашение. Это допустимо при двух условиях – сохранилась причина срочности, а общий срок действия трудового договора не превысил пяти лет. Такую позицию неоднократно высказывал тот же Роструд и суды (доклад Роструда за III квартал 2018 года от 24.10.2018 № б/н, письмо Роструда от 31.10.2007 № 4413-6, определения Свердловского областного суда от 01.12.2017 № 33-20963/2017, от 02.02.2011 по делу № 33-1315/2012).

В данном случае с учетом продления срок трудового договора выйдет за пределы пяти лет. Поэтому безопаснее сначала уволить генерального директора, например, по соглашению сторон, а затем заключить с ним новый трудовой договор.

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