Вы вправе не платить взносы, если готовы к спорам с инспекторами.

Компенсация социальных расходов не облагается страховыми взносами, так как не относится к оплате труда (п. 1 ст. 420 НК). Чиновники считают, что компенсация занятий спортом и других личных расходов работникам облагается взносами (письмо Минфина от 13.10.2017 № 03-04-06/67116). Но если вы верно пропишете компенсации в документах, то есть шансы обосновать, что выдаете работникам социальные выплаты (определение Верховного суда от 30.03.2017 № 310-КГ17-2161).

Что меняется в работе бухгалтера

Если вы готовы спорить, не платите взносы. Компенсации расходов на спорт отразите в коллективном договоре в разделе о гарантиях и компенсациях. Размер компенсации не должен зависеть от стажа либо должности. Укажите, что возмещаете расходы всем сотрудникам, которые представят подтверждающие документы.

Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>