«Физик» обязан прийти в инспекцию. Вашему работнику надо прийти на допрос, иначе налоговики его оштрафуют.

Если компания получила приглашение от посторонней инспекции, то вправе отказаться от встречи. Но контролеры могут вызвать сотрудника как обычного «физика». При этом в повестке название вашей компании инспекторы записывать не будут.

Что меняется в работе бухгалтера

В случае неявки ревизоры оштрафуют гражданина на 1 тыс. руб. (ст. 128 НК), даже если вместо сотрудника в инспекцию придет его представитель по доверенности (решение ФНС от 11.04.2018 № СА-3-9/2269@). Поэтому работнику стоит явиться на допрос в налоговую контрагента.

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