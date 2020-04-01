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411 апреля 2020

Наша компания на упрощенке с объектом «доходы минус расходы». По итогам 2019 года получила убыток. Должны ли мы заплатить минимальный налог?

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отвечает:

Минимальный налог заплатите, если он больше авансовых платежей, которые компания платила в течение года. В том числе если по итогам года вы получили убыток (п. 6 ст. 346.18, п. 6, 7 ст. 346.21, п. 1 ст. 346.23 НК). Минимальный налог — 1 процент доходов, которые получила организация за год. Уменьшите минимальный налог на авансовые платежи, которые платили в течение года, и отразите в строке 120 раздела 1.2 декларации. Если авансовые платежи больше минимального налога, то по строке 120 раздела 1.2 декларации поставьте прочерк. Это значит, что минимальный налог платить по итогам года не надо.

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