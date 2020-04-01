Минимальный налог заплатите, если он больше авансовых платежей, которые компания платила в течение года. В том числе если по итогам года вы получили убыток (п. 6 ст. 346.18, п. 6, 7 ст. 346.21, п. 1 ст. 346.23 НК). Минимальный налог — 1 процент доходов, которые получила организация за год. Уменьшите минимальный налог на авансовые платежи, которые платили в течение года, и отразите в строке 120 раздела 1.2 декларации. Если авансовые платежи больше минимального налога, то по строке 120 раздела 1.2 декларации поставьте прочерк. Это значит, что минимальный налог платить по итогам года не надо.

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