Компания не становится налоговым агентом по НДФЛ, когда покупает имущество «физиков».

Сельскохозяйственная продукция — это имущество «физика» (п. 2 ст. 38 НК). В подобных случаях компания не будет налоговым агентом (п. 2 ст. 226 НК). «Физик» самостоятельно заплатит НДФЛ (п. 2 ст. 228 НК). Оформить покупку продуктов можно не только договором, но и актом приема-передачи. Документ компания вправе составить по унифицированной форме ОП-5 или произвольно.

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