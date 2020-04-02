Генеральный директор при приеме на работу представляет те же документы, что и обычный сотрудник (ст. 65 ТК). Прежде чем оформить нового директора, проверьте, есть ли он в списке дисквалифицированных лиц. Это можно узнать бесплатно через сайт ФНС service.nalog.ru/disqualified.do или направить официальный запрос в их территориальное подразделение. Если обнаружите будущего руководителя в реестре, выясните, когда у него истекает срок дисквалификации. До этого времени ему нельзя управлять компанией (ст. 14.23 КоАП). Если кандидата в реестре нет, то собственник, совет директоров или общее собрание участников общества принимают решение или оформляют протокол об избрании директора на должность. В протоколе или решении указывают, кто заключает трудовой договор с новым руководителем компании.

Что меняется в работе бухгалтера

Трудовой договор с генеральным директором имеет ряд особенностей. Во-первых, хотя закон и разрешает заключить бессрочный договор, обычно руководителя избирают на срок, который закрепили в уставе. Если это срочный трудовой договор, единовременный срок полномочий руководителя организации не может превышать пять лет. Во-вторых, директору можно установить испытательный срок до шести месяцев (ч. 5 ст. 70 ТК). Кроме того, в трудовом договоре важно прописать дополнительные условия его расторжения, например, в связи с банкротством или решением уполномоченного органа компании (ст. 278 ТК).

После того как заключили договор, издайте приказ о вступлении в должность (образец ниже). Его новый директор подписывает самостоятельно. Именно этот документ требуют налоговая инспекция, банки и другие структуры. Дополнительно можете оформить приказ о приеме по форме № Т-1, в котором будет размер зарплаты и т. д. (постановление Госкомстата от 05.01.2004 № 1). Затем внесите запись в трудовую книжку.

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