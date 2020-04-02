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72 апреля 2020

Заключили договор на поставку и установку оборудования. Получили предоплату, но общую стоимость работ пока не определили. При формировании кассового чека в поле «Признак расчета» по ошибке указали «Полный расчет». Как исправить, если у нас касса с форматом фискальных данных 1.1?

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отвечает:

Так как ваша касса поддерживает формат фискальных данных 1.1, вы должны сформировать чек коррекции. Сформируйте чек коррекции «Возврат прихода», идентичный ошибочному. В чеке укажите фискальный признак чека с ошибкой, заполнив «Дополнительный реквизит чека». После этого сформируйте правильный чек коррекции на «Приход». В нем также укажите фискальный признак некорректного документа, а в теге «Признак расчета» пробейте «Аванс». Вы не определили объем работ по установке оборудования, поэтому при получении предоплаты в чеке предмет расчета укажите как «Аванс». Напишите здесь также фактически полученную от заказчика сумму.

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