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383 апреля 2020

На выездной проверке налоговики требуют, чтобы директор устроил им встречу с руководителями контрагентов. Законна ли просьба?

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отвечает:

Нет, налоговики не вправе требовать этого.

По общему правилу налоговики могут вызывать на допрос любых «физиков» как свидетелей [п. 1 ст. 90 НК]. Но делать это они должны самостоятельно, не прибегая ни к чьей помощи. Если инспекторы устно попросили об этом, то требование можно проигнорировать. Если получили письменное требование, то безопаснее письменно вежливо отказать инспекторам.

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