Нет, налоговики не вправе требовать этого.

По общему правилу налоговики могут вызывать на допрос любых «физиков» как свидетелей [п. 1 ст. 90 НК]. Но делать это они должны самостоятельно, не прибегая ни к чьей помощи. Если инспекторы устно попросили об этом, то требование можно проигнорировать. Если получили письменное требование, то безопаснее письменно вежливо отказать инспекторам.

Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>