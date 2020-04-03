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263 апреля 2020

В нашей компании в руководящем составе планируют кадровые перестановки. Бывшего генерального директора переводят на должность руководителя департамента продаж. Помогите это правильно оформить.

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отвечает:

Закон не определяет, как перевести генерального директора на другую должность. Поэтому оформите увольнение и прием. Получите решение собственника имущества компании или уполномоченного органа, чтобы досрочно прекратить трудовой договор с директором (п. 1 и 2 ст. 32, подп. 4 п. 2 ст. 33 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ, далее – Закон № 14-ФЗ, п. 3 ст. 69 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ, далее – Закон № 208-ФЗ). Кроме того, расторгнуть трудовой договор можно по соглашению сторон.

В приказе сделайте ссылку на протокол участников общества или решение единственного учредителя. Произведите полный расчет с генеральным директором и выдайте ему трудовую книжку. Только после этого примите бывшего руководителя на новую должность в общем порядке.

Что меняется в работе бухгалтера

Реже на практике можно встретить второй способ – обычный перевод гендиректора на другую должность. Это связано с тем, что перевод обычно входит в компетенцию самого руководителя. Поскольку он не может перевести сам себя, на это имеет право только новый генеральный директор.

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