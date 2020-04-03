Нет, вступившие в силу изменения пока не касаются тех, кто торгует товарами легкой промышленности. Учесть новые правила должны продавцы сигарет и обуви, то есть товаров, на которых уже стоит маркировка. В печатном чеке при продаже маркированного товара у них должна стоять буква «м» в квадратных скобках, а в электронном — код маркировки (приказ ФНС от 29.08.2019 № ММВ-7-20/434).

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