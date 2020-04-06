Нет, не обязательно. Руководитель организации несет полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, даже если с ним не подписали договор о материальной ответственности, не закрепили ее в трудовом договоре или уставе (ст. 277 ТК). Также ответственность генерального директора регулирует Гражданский кодекс.

Что меняется в работе бухгалтера

Руководитель обязан возместить убытки, которые понесла компания из-за его недобросовестных действий (п. 9 постановления Пленума Верховного суда от 16.11.2006 № 52, п. 5 постановления Пленума Верховного суда от 02.06.2015 № 21). Например, если руководитель совершил сделку на заведомо невыгодных для организации условиях, совершил подлог или скрыл информацию о сделке либо после прекращения своих полномочий директор удерживает и уклоняется от передачи юрлицу документов об обстоятельствах, которые повлекли неблагоприятные последствия.

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