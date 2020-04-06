Первый чек вы сформировали, когда получили аванс. Второй кассовый чек пробейте, когда покупатель получит товар. В нем укажите признак расчета «Передача в кредит». В строке «Зачет аванса» поставьте сумму, которую покупатель внес ранее в качестве аванса. В строке «Сумма по чеку постоплатой (кредит)» укажите сумму, которую покупатель берет в рассрочку. Когда через месяц покупатель полностью оплатит товар, сформируйте третий чек с признаком способа расчета «Оплата кредита» (письмо ФНС от 04.02.2019 № ЕД-4-20/1812).

Более подробная информация по этому вопросу доступна нашим подписчикам. Оформить подписку >>>