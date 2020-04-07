У ваших сотрудников есть возможность получить оплату.

Родители не могут одновременно получать пособия по уходу за одним и тем же ребенком. Это касается и случая, когда они претендуют на пособие по разным основаниям (определение Верховного суда от 02.04.2018 № 307-КГ18-1973).

Когда жена работника здорова, то именно она и ухаживает за ребенком, поэтому в это время папе не оплатят бюллетень в связи с болезнью сына. Если же супруга лечится в стационаре, то в ФСС считают, что нет оснований платить ей пособие. Ведь в эти дни за ребенком фактически ухаживает не она.

Если сотрудники фонда на проверке выяснят, что в период отпуска по уходу супруг работницы брал больничный, чтобы ухаживать за сыном, они не возместят расходы на выплату сотруднице.

Что меняется в работе бухгалтера

Контролеры, которых опросила УНП, считают, что в данной ситуации родитель может поступить двумя способами. Первый — оформить отпуск за свой счет, пока супруга лежит в больнице (ст. 128 ТК). Второй — предложить супруге написать заявление о выходе из отпуска.

Право на отпуск по уходу за ребенком могут использовать оба родителя (ст. 256 ТК). После того как мама прервет отпуск, папа сможет оформить уход до полутора лет и получать пособие за счет ФСС (п. 19 постановления Пленума Верховного суда от 28.01.2014 № 1). Эта выплата, как правило, больше, чем по бюллетеню. Кроме того, неизвестно, как долго придется лечиться маме.

Ваша сотрудница оформит больничный за период, когда лечилась в стационаре. Отметка об этом будет в бюллетене. Поэтому у работников ФСС не должно быть оснований подозревать, что родители ухаживали за ребенком одновременно.

Пока ребенку не больше полутора лет, работница вправе в любой момент отправиться в отпуск по уходу и попросить заново назначить ей пособие. Для этого потребуется, чтобы она вновь представила все документы. Пересчитать пособие понадобится, если расчетный период изменился.

Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>