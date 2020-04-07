Прежде чем уйти в отпуск, генеральный директор должен передать свои полномочия другому сотруднику, если это предусматривает устав. Если в уставе нет информации о том, кто замещает директора компании на время его ежегодного отпуска, то его обязанности может выполнять другой работник, которому оформят дополнительную работу (ст. 60.2 ТК). Это может быть руководитель любого подразделения компании. Он будет подписывать трудовые договоры с новыми сотрудниками, документы для отчетности, издавать приказы. Для этого нужно получить письменное согласие работника и заключить с ним дополнительное соглашение. Пропишите срок дополнительной работы, ее содержание и объем, установите размер доплаты. Затем издайте приказ о временном исполнении обязанностей в произвольной форме.

Что меняется в работе бухгалтера

Учтите, что заместитель не сможет совершать сделки, представлять интересы компании, выдавать доверенности. Чтобы подписывать только кадровые документы, достаточно приказа. Дело в том, что генеральный директор – это единоличный исполнительный орган, только он имеет право совершать эти процедуры лично, без доверенности (подп. 1 п. 3 ст. 40 Закона № 14-ФЗ, абз. 3 п. 2 ст. 69 Закона № 208-ФЗ). Поэтому для взаимодействия с третьими лицами на время ежегодного отпуска он может выдать заместителю доверенность (письмо Минфина от 25.09.2012 № 03-02-07/1-227). Чтобы подписывать только кадровые документы, достаточно приказа.

Если на время отпуска у генерального директора не будет заместителя, он может подписать документы после возвращения. На время отсутствия у него остается право подписи. Только в этом случае во время его отпуска работа в компании приостановится.

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>